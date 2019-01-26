TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (25.01.19)

İLDİZ: BİZİM İÇİN HER MAÇ FİNAL



Ligin ikinci yarısına Gazişehir galibiyetiyle başlayan Denizlispor, Süper Lig hesapları yapmaya başladı. Bugün Adana Demirspor'u konuk edecek yeşil- siyahlı ekibin hocası Yücel İldiz, "Bizim için her maç final niteliği taşıyor. Ayaklarımızı yere sağlam basacak" diye konuştu.



FAHRİ DİYARBEKİR'DE



TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor, Kastamonu 1966 forması giyen 25 yaşındaki stoper Fahri Küçükkurt'u transfer etti. Başarılı savunmacı, ilk yarıda üç karşılaşmada görev yapmıştı.



UYANIK, TAŞKIN'IN YANINDA



Samsunspor'da, Amed Sportif yenilgisi sonrasında koltuğu sallanan Taner Taşkın'a, Başkan İsmail Uyanık sahip çıktı. Hoca arayışı içinde olmadıklarını belirten Uyanık, Gümüşhane maçını kazanmaktan başka düşüncelerini olmadığını ifade etti.



ÜMRANİYE KEYİFLİ



Fenerbahçe'yi kupadan eleyerek tarih yazan Ümraniye'de, keyifler yerinde... Teknik Direktör Ahmet Taşyürek oyuncularına, 'Kupayı unutun, lige odaklanın. Adana maçıyla çıkışa geçmeliyiz' mesajını iletti.



LEVENT AYÇİÇEK, DEMİR'LE İMZALADI



Adana Demirspor, son olarak Almanya 2. Lig ekibi Greuther Fürth forması giyen Levent Ayçiçek'i kadrosuna kattı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Levent, daha önce W. Bremen forması da giymişti.



ALTAY'DA HEDEF 3'TE 3



Geçen hafta Ümraniye'yi 3-2 yenen Altay, Afjet Afyon ve İstanbulspor zaferleriyle seri yakalamak istiyor. Teknik Direktör Özden Töraydın, alt tarafla bağlarını koparmak istediklerini dile getirdi.



HATAYSPOR'UN SIRRI SİSTEMLI FUTBOL



Hatay, kupada Başakşehir'i 4-1'lik galibiyetle saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselmenin coşkusunu yaşıyor. Teknik Direktör İlhan Palut, "Her oyuncu sistemin bir dişlisi olarak görevini yaptığı zaman bu sonuçlar sürpriz olmuyor" ifadelerini kullandı.



SİNAN KURUMUŞ AYRILDI



Hatayspor, forvet oyuncusu Sinan Kurumuş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 24 yaşındaki forvet oyuncusu Sinan Kurumuş'a teşekkür edilirken bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.?