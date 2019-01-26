Gazişehir'de 5. imza Erhan Çelenk'ten

Süper Lig hedefiyle kadrosunu güçlendiren Gazişehir Gaziantep, transferdeki şovunu sürdürüyor. Daha önce Uğur Kuru, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak ve Bjarnason'u renklerine bağlayan kırmızı-siyahlılar, Erzurumspor'la yollarını ayıran Erhan Çelenk'e de imza attırdı. Gazişehir'in ara transferdeki 5. transferi olan 29 yaşındaki sol kanat, Erzurum'un üç yıl üst üste kazandığı şampiyonluklarda başrol oynamıştı. Öte yandan her konuda anlaşma sağlanan ve şehre gelen Moussa Sow'un bugün resmi imzayı atması bekleniyor.