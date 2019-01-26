Gazişehir'de 5. imza Erhan Çelenk'ten
Gazişehir Gaziantep, ara transferdeki 5. imzasını Erzurum’dan ayrılan 29 yaşındaki tecrübeli sol kanat Erhan Çelenk’e attırdı.
Süper Lig hedefiyle kadrosunu güçlendiren Gazişehir Gaziantep, transferdeki şovunu sürdürüyor. Daha önce Uğur Kuru, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak ve Bjarnason'u renklerine bağlayan kırmızı-siyahlılar, Erzurumspor'la yollarını ayıran Erhan Çelenk'e de imza attırdı. Gazişehir'in ara transferdeki 5. transferi olan 29 yaşındaki sol kanat, Erzurum'un üç yıl üst üste kazandığı şampiyonluklarda başrol oynamıştı. Öte yandan her konuda anlaşma sağlanan ve şehre gelen Moussa Sow'un bugün resmi imzayı atması bekleniyor.
- 26.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Gazişehir'de 5. imza Erhan Çelenk'ten haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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