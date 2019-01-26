Gazişehir'de 5. imza Erhan Çelenk'ten
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Gazişehir'de 5. imza 'ten

Gazişehir'de 5. imza Erhan Çelenk'ten

, ara transferdeki 5. imzasını Erzurum’dan ayrılan 29 yaşındaki tecrübeli sol kanat ’e attırdı.

Süper Lig hedefiyle kadrosunu güçlendiren , transferdeki şovunu sürdürüyor. Daha önce Uğur Kuru, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak ve Bjarnason'u renklerine bağlayan kırmızı-siyahlılar, Erzurumspor'la yollarını ayıran 'e de imza attırdı. Gazişehir'in ara transferdeki 5. transferi olan 29 yaşındaki sol kanat, Erzurum'un üç yıl üst üste kazandığı şampiyonluklarda başrol oynamıştı. Öte yandan her konuda anlaşma sağlanan ve şehre gelen 'un bugün resmi imzayı atması bekleniyor.

  1. 26.1.2019
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