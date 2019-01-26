Gençlerbirliği'ne Altınordu şoku
26 Ocak 2019, Cumartesi
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'ne şoku

Gençlerbirliği'ne Altınordu şoku

Lider , Hatay’dan sonra ’ya da yenildi koltuğunu tehlikeye attı. Muhammed ve Anıl’ın golleriyle kazanan İzmir ekibi ise 13 maçtır yenilmiyor.

Spor Toto 1. Lig'de lider kan kaybetmeye devam ediyor. İkinci yarının ilk haftasında Hatayspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, 19. haftanın açılış maçında 'ya da yenildi. Üst üste ikinci kez kaybeden Gençlerbirliği'ni yıkan golleri 81'de Muhammed Mert ve 90'da Anıl Koç attı. Yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Altınordu ise puanını 32'ye yükseltip iddiasını artırdı.

  1. 26.1.2019
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