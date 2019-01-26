Gençlerbirliği'ne Altınordu şoku

Spor Toto 1. Lig'de lider Gençlerbirliği kan kaybetmeye devam ediyor. İkinci yarının ilk haftasında Hatayspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, 19. haftanın açılış maçında Altınordu'ya da yenildi. Üst üste ikinci kez kaybeden Gençlerbirliği'ni yıkan golleri 81'de Muhammed Mert ve 90'da Anıl Koç attı. Yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Altınordu ise puanını 32'ye yükseltip iddiasını artırdı.