Gençlerbirliği'ne Altınordu şoku
Lider Gençlerbirliği, Hatay’dan sonra Altınordu’ya da yenildi koltuğunu tehlikeye attı. Muhammed ve Anıl’ın golleriyle kazanan İzmir ekibi ise 13 maçtır yenilmiyor.
Spor Toto 1. Lig'de lider Gençlerbirliği kan kaybetmeye devam ediyor. İkinci yarının ilk haftasında Hatayspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, 19. haftanın açılış maçında Altınordu'ya da yenildi. Üst üste ikinci kez kaybeden Gençlerbirliği'ni yıkan golleri 81'de Muhammed Mert ve 90'da Anıl Koç attı. Yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Altınordu ise puanını 32'ye yükseltip iddiasını artırdı.
- 26.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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