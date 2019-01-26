Hakem Zorbay Küçük Günay Güvenç’in üstüne yürüdü
İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep maçının ardından karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, Gazişehir Gaziantepli futbolcu Günay Güvenç ile yaşadığı tartışmanın ardından oyuncunun üstüne yürüdü.
Süper Lig hakemini güvenlik görevlileri engelledi.
İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep maçını yöneten hakem Zorbay Küçük maç bitiminde soyunma odasına doğru yapılan girişte Gazişehir Gaziantep kalecisi Günay Güvenç ile tartışma yaşadı. Tartışma büyüyünce Zorbay Küçük, futbolcu Günay Güvenç'in üstüne yürüdü. Zorbay Küçük'ü araya giren gözlemci ve güvenlik görevlileri sakinleştirdi. Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise Zorbay Küçük'e büyük tepki gösterirken kendi futbolcuları tarafından sakinleştirildi.
- 26.1.2019 19:01
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Hakem Zorbay Küçük Günay Güvenç’in üstüne yürüdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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