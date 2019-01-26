Hakem Zorbay Küçük Günay Güvenç’in üstüne yürüdü
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Hakem ’in üstüne yürüdü

Hakem Zorbay Küçük Günay Güvenç’in üstüne yürüdü

İstanbulspor-Gazişehir maçının ardından karşılaşmanın hakemi , Gazişehir Gaziantepli futbolcu ile yaşadığı tartışmanın ardından oyuncunun üstüne yürüdü.

hakemini güvenlik görevlileri engelledi.

İstanbulspor-Gazişehir maçını yöneten hakem maç bitiminde soyunma odasına doğru yapılan girişte Gazişehir Gaziantep kalecisi ile tartışma yaşadı. Tartışma büyüyünce Zorbay Küçük, futbolcu Günay Güvenç'in üstüne yürüdü. Zorbay Küçük'ü araya giren gözlemci ve güvenlik görevlileri sakinleştirdi. Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise Zorbay Küçük'e büyük tepki gösterirken kendi futbolcuları tarafından sakinleştirildi.

  1. 26.1.2019 19:01
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