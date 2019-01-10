Giresunspor'da Renan ve Tanase imza attı
10 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'da Renan ve Tanase imza attı

Giresunspor'da Renan ve Tanase imza attı

ile yeni bir sayfa açan , Cristian Tanase ve Renan Foguinho’ya imza attırdı. Yeşil-beyazlılar, iki isimle de 1.5 yıllığına anlaştı.

ile yolları ayırıp, teknik direktörlük koltuğuna 'ı getiren , transferde şaha kalktı. Çotanaklar ilk olarak Rumen orta saha oyuncusu Crisitan Tanase'yi renklerine bağladı. Son olarak sezon başında ile anlaşan Tanase, kırmızı- siyahlıların transfer tahtasını açamaması nedeniyle ilk devrede forma giyememişti. Türkiye'de daha önce ve formalarını terleten 30 yaşındaki futbolcu, takımı başarıya ulaştırmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

OCAK AYINDA 5. İMZA

Giresunspor dün akşam saatlerinde bir başka bomba daha patlattı. Son olarak 'da forma giyen Renan Fouginho 1.5 yıllığına Çotanaklar'a katıldı. 29 yaşındaki Brezilyalı defansif orta saha çok mutlu olduğunu ifade etti. Giresunspor devre arasında Mahmut Boz, Tevfik Altındağ, Berkan Yıldırım, Tanase ve Renan ile 5. transferini gerçekleştirdi. Öte yandan Başkan Sacit Ali Eren, Ümit Özat'ın makul bir fiyata geldiğini bildirdi.

  1. 10.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Giresunspor'da Renan ve Tanase imza attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN