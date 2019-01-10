Adana Demirspor'dan Mokhtar atağı!
10 Ocak 2019, Perşembe
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'dan atağı!

Adana Demirspor'dan Mokhtar atağı!

’e yükselmek için transfer taarruzuna girişen Adana Demir, Ankaragücü’nden ayrılan ’ı istiyor.

Devre arası transfer döneminin parlayan yıldızı , büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar 'dan Vedat Bora, St. Truiden'den Jonathan Legear, 'dan Emre Uruç ve Alanya'dan Kaan Kanak'ı kadrosuna katan Adana Demirspor Ankaragücü'nden ayrılan Youness Mohktar'ı listeye aldı. Oyuncunun durumunu yakından takip eden Akdeniz ekibi, 27 yaşındaki sol kanatın menajeriyle temasa geçti. 'ın transfere sıcak yaklaştığı belirtildi. Kısa süre içerisinde transferin sonlanması beklenirken, Adana Demirspor'un 'un 24 yaşındaki stoperi Semih Güler ile temasları sürüyor. Teknik direktör 'ın eski öğrencisi Semih'i ısrarla istediği belirtiliyor. Semih bu sezon 17 lig maçının tamamında forma giydi.

  1. 10.1.2019
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