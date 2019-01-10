Devre arası transfer döneminin parlayan yıldızı Adana Demirspor, büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar Konyaspor'dan Vedat Bora, St. Truiden'den Jonathan Legear, Giresun'dan Emre Uruç ve Alanya'dan Kaan Kanak'ı kadrosuna katan Adana Demirspor Ankaragücü'nden ayrılan Youness Mohktar'ı listeye aldı. Oyuncunun durumunu yakından takip eden Akdeniz ekibi, 27 yaşındaki sol kanatın menajeriyle temasa geçti. Mokhtar'ın transfere sıcak yaklaştığı belirtildi. Kısa süre içerisinde transferin sonlanması beklenirken, Adana Demirspor'un Eskişehirspor'un 24 yaşındaki stoperi Semih Güler ile temasları sürüyor. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın eski öğrencisi Semih'i ısrarla istediği belirtiliyor. Semih bu sezon 17 lig maçının tamamında forma giydi.