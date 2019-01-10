Adana Demirspor'dan Mokhtar atağı!
Süper Lig’e yükselmek için transfer taarruzuna girişen Adana Demir, Ankaragücü’nden ayrılan Mokhtar’ı istiyor.
Devre arası transfer döneminin parlayan yıldızı Adana Demirspor, büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar Konyaspor'dan Vedat Bora, St. Truiden'den Jonathan Legear, Giresun'dan Emre Uruç ve Alanya'dan Kaan Kanak'ı kadrosuna katan Adana Demirspor Ankaragücü'nden ayrılan Youness Mohktar'ı listeye aldı. Oyuncunun durumunu yakından takip eden Akdeniz ekibi, 27 yaşındaki sol kanatın menajeriyle temasa geçti. Mokhtar'ın transfere sıcak yaklaştığı belirtildi. Kısa süre içerisinde transferin sonlanması beklenirken, Adana Demirspor'un Eskişehirspor'un 24 yaşındaki stoperi Semih Güler ile temasları sürüyor. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın eski öğrencisi Semih'i ısrarla istediği belirtiliyor. Semih bu sezon 17 lig maçının tamamında forma giydi.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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