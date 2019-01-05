TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (04.01.19)

ARANAN KAN RUSESCU



Giresunspor, uzun süredir arayışta olduğu forvet bölgesinde tanıdık bir isme talip oldu. Yeşil-beyazlıların, bir dönem Osmanlıspor'da forma giyen Rumen golcü Raul Rusescu için kulübü Steaua Bükreş ile görüşmelere başladığı ifade edildi. 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncunun, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi. Braga ve Sevilla gibi takımlarda forma giyen tecrübeli isim, 2015'te transfer olduğu Osmanlıspor'da 65 maçta 17 gol ve 5 asistle oynadı. Öte yandan Giresunspor, 23 yaşındaki orta saha Kürşad Sürmeli ile yollarını ayırdı.



PUTSİLA'DAN 1.5 YILLIK İMZA



Altay, MKE Ankaragücü'nden Anton Putsila'yı kadrosuna dahil etti. Siyahbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Putsila ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Gaziantepspor ve Ankaragücü'nde forma giyen 31 yaşındaki Belaruslu orta saha, 77 maçta 7 gol attı.



SLOAN PRİVAT OSMANLI'DA



Osmanlıspor, ara transferde kadrosunu 3 oyuncuyla güçlendirdi. Yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi Fransız Sloan Privat ve Mehmet Yiğit'i 1,5'ar, Okan Deniz'i de 2,5 yıllığına kadrosuna dahil etti. Privat, Fransa 2. Lig ekiplerinden Valenciennes'ten alındı.



GAZİŞEHİR UĞUR'U BİTİRDİ



Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, savunma oyuncusu Uğur Arslan Kuru'yu transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Giresunspor forması giyen savunma oyuncusu Uğur Arslan Kuru ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı.



BİR AYRILIK DAHA



Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Balıkesirspor'da, ayırılıklar sürüyor. Alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini fesheden Beleck'in ardından Abdülkadir Özgen de sözleşmesini feshetti. 32 yaşındaki forvet, bu sezon 13 maçta 1 gol kaydetmişti.



OSMANLI'DA TRANSFER BİTMEZ



Osmanlıspor, devre arası transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Başkent ekibi, İnegölspor'la yollarını ayıran sağ kanat oyuncusu Okan Deniz'le anlaşma sağladı. 24 yaşındaki oyuncu ilk yarıda 13 karşılaşmada 1 asistle oynamıştı.



TARAFTARLAR RAHAT OLSUN



TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da görevine resmen başlayan teknik direktör Tolga Doğantez, kümede kalma savaşını kazanacaklarını söyledi. Genç bir ekip olduklarını hatırlatan Doğantez, "Oyuncularımızla en iyi şekilde çalışacağız. Tek hedefimiz var, o da lige tutunmak. Bunu başaracağız. Taraftarımızın gönlü rahat olsun. Enerjimizi sahaya yansıtıp başarıya ulaşacağız" ifadelerini kullandı.



SANCAKTEPE'YE GENÇ ORTA SAHA



TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Sancaktepe Belediyespor, Osmanlıspor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Erdoğan ile anlaştı. Ligin ilk yarısında 6 maça çıkan genç oyuncu, daha önce Kırklarelispor formasıyla TFF 2. Lig'de 42 karşılaşmada 6 golle oynamıştı.



HEDEF UÇAR



Transferde kadrosuna 4 takviye yapan Samsunspor, çalışmalarını sürdürüyor. Onur Eriş, Bünyamin Karataş, Yılmaz Özeren ve Nurullah Aslan'ı transfer eden kırmızı- beyazlı ekibin, Altınordu'da forma giyen Murat Uçar'a talip olduğu öğrenildi. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için ilk teklifin kabul edilmediği belirtilirken; Samsun'un daha cazip bir anlaşma önereceği bildirildi. Murat, bu sezon 16 karşılaşmada forma giydi.



OĞUZHAN BERGAMA'DA



TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Bergama Belediye, Etimesgut'tan stoper Oğuzhan Malcı'yı kiraladı. Çaykur Rize altyapısında yetişen 22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon da Kozan Belediye'de kiralık olarak görev yaptı.



MENEMEN'DE PROGRAM BELLİ&NBSP;



Antalya kampını sürdüren Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor'un, maç programı belli oldu. Sarı-lacivertliler; yarın Osmanlı, 10 Ocak Perşembe günü Altay ve 12 Ocak Cumartesi günü Samsun'la karşılaşacak.



BAMBAŞKA BİR KARABÜK SÖZÜ!



Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, iddialı konuştu. Öcal, "Çocuklarımızı Adana Demirspor maçına iyi bir şekilde hazırlayacağız. İnşallah o karşılaşma ile birlikte bambaşka bir Karabükspor izlettireceğiz" diye konuştu.



ALTINORDU'DA SAMUR DÖNEMİ



Altınordu'da, Akademi ve Futbol Okulları Direktörlüğü görevine Serdar Samur getirildi. Eğitimini ABD'de alan Samur, son olarak özel bir üniversitede Spor Yönetimi Bölüm Başkanı olarak öğretim üyeliği görevini üstlenmişti.



GÜMRÜK'TEN İSÇAN ATAGI



TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Fatih Karagümrük, ara transferde de gaza bastı. Son olarak Elazığ'dan ayrılan Ahmet Aras'ı kadrosuna katan İstanbul ekibi, Galatasaray'ın eski file bekçisi Eray İşcan'la görüşmelere başladı. Sezon başında sarı-kırmızılı ekipten ayrılan 27 yaşındaki oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı bildirildi. Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmede transferin resmiyet kazanması bekleniyor.