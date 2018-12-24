Gençlerbirliği bir tek Bursaspor'u geçemedi
Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi 41 puanla lider tamamlayan Gençlerbirliği, 2001-2002'den bu yana yeni statüyle oynanan ligde Bursaspor'dan sonra en başarılı ilk yarı performansına ulaştı.
İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, takip eden 4 takımın play-off mücadelesi vereceği Spor Toto 1. Lig'de ilk yarı heyecanı bugünkü Altınordu-Giresunspor maçıyla tamamlanacak.
Bu yıl 56. kez Süper Lig'e yükselme heyecanının yaşandığı Spor Toto 1. Lig, 2. Lig adıyla oynanmaya başlandıktan sonra yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını aldı.
Ligde ilk devreyi lider bitirmeyi daha önce garantileyen 41 puanlı Gençlerbirliği, en yakın takipçisi Denizlispor'un 5 puan önünde yer aldı. Ligde ilk 2 haftayı Giresunspor'un averajla gerisinde geçen Başkent temsilcisi, 3. haftada devraldığı liderlik koltuğunu kimseye bırakmadı.
Sezona 8 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Gençlerbirliği, 2001-2002'den itibaren en iyi sezon başlangıcına da imza atmıştı.
BURSASPOR'DAN SONRA EN BAŞARILI EKİP
2001-2002 sezonundan bu yana farklı bir statüyle uygulanan ligde Gençlerbirliği ilk yarıda topladığı 41 puanla, 2005-2006'da Bursaspor'un topladığı 42 puanın gerisinde kaldı.
Başkent temsilcisi 2004-2005'te Sivasspor'un 40, 2006-2007'de Gençlerbirliği OFTAŞ'ın 39 puanlık performanslarını geçmeyi başardı.
17 LİDERDEN 7'Sİ SÜPER LİG VİZESİ ALAMADI
1. Lig'de 2001-2002'den beri ilk yarıyı lider tamamlayan 17 ekipten 7'si sezon sonunda Süper Lig'e çıkamadı.
2001-2002'de Konyaspor, 2002-2003'te Osmanlıspor, 2007-2008'de Sakaryaspor, 2010-2011'de Denizlispor, 2012-2013'te Manisaspor, 2015-2016'da Elazığspor ve 2016-2017'de Eskişehirspor ilk devreyi birinci sırada bitirmelerine rağmen sezon sonunda bir üst lige yükselemedi.
- 24.12.2018 11:23
- Güncelleme: 24.12.2018 11:28
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Toplam 3
Yorum
mami ts 1461 mi o zaman bi kaç sene sonra beraber aynı ligde oynarlar. bu iş sadece alt yapı ve 1461 le olmuyor gençlerede yazık edersiniz.
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 7
Yorum
cenk Bu adamı Beşiktaş beğenmese de bana göre Kasımpaşalı Diagn'den çok daha usta bir golcü !.
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Tottenham 3 puanı 6 golle aldı
Toplam 1
Yorum
Raşit her yere yorum yapmam ama bu pochettino benim için iyi bir menajer umarım yolu Türkiye den geçer
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