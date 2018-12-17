Adanaspor 'ES'ti!

Spor Toto 1. Lig'de ligin köklü ekiplerinden Adanaspor ile Eskişehirspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Maça hızlı başlayan ev sahibi, 7. dakikada Eren'in ortasında kaleci Ekrem'den dönen topu tamamlayan Bumba'yla 1-0 öne geçti. 18'de Adana'da Veli, 25'te Eskişehir Fıratcan'la etkili geldi ama gol çıkmadı. 40'ta Adanasporlu Eren'in şutunda kaleciden dönen topu Feczesin plaseyle ağlarla buluşturdu ve 2-0 oldu. 54'te Es-Es'te Mevlüt'ün uzaktan sert şutunu İrfancan çeldi, direğe çarpan top dışarıya çıktı. Adana'da Renan Diniz, 43 ve 74'te gördüğü sarı kartlarla maçtan atıldı. Başka gol çıkmayınca Adanaspor, 5 maçlık kazanamama sona erdirdi.



GERGINLIK YAŞANDI



Adana'da oynanan önemli karşılaşmada maç öncesinde olaylar çıktı. Stat çevresinde her iki takım taraftarları arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, polis müdahale ederek olayların büyümesini engelledi.