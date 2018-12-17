Adanaspor 'ES'ti!
Ligde zor günler geçiren iki dev takımın mücadelesinde turuncu-beyazlılar, rakibini Bumba ve Feczesin’in golleriyle mağlup etti. Alt sıralardan kurtuldu.
Spor Toto 1. Lig'de ligin köklü ekiplerinden Adanaspor ile Eskişehirspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Maça hızlı başlayan ev sahibi, 7. dakikada Eren'in ortasında kaleci Ekrem'den dönen topu tamamlayan Bumba'yla 1-0 öne geçti. 18'de Adana'da Veli, 25'te Eskişehir Fıratcan'la etkili geldi ama gol çıkmadı. 40'ta Adanasporlu Eren'in şutunda kaleciden dönen topu Feczesin plaseyle ağlarla buluşturdu ve 2-0 oldu. 54'te Es-Es'te Mevlüt'ün uzaktan sert şutunu İrfancan çeldi, direğe çarpan top dışarıya çıktı. Adana'da Renan Diniz, 43 ve 74'te gördüğü sarı kartlarla maçtan atıldı. Başka gol çıkmayınca Adanaspor, 5 maçlık kazanamama sona erdirdi.
GERGINLIK YAŞANDI
Adana'da oynanan önemli karşılaşmada maç öncesinde olaylar çıktı. Stat çevresinde her iki takım taraftarları arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, polis müdahale ederek olayların büyümesini engelledi.
- 17.12.2018
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Yorum
kartal Caner BJK'den ayrılmaz. BJK de onu çok seviyor.
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Yorum
baksoy Dostluk bu işte takımı küme düşme potasında olmasına rağmen rakibe bu kadar anlayış gösteren bir taraftar grubu alkışlanır ancak ?
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baksoy Yanalım yanalımda o olsa idi acaba Ümraniye spora elenirmiydik ona yanarım ?
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