ALTINORDU YIKTI



Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta Altay'ı deplasmanda deviren Altınordu, son haftalarda düşüşte olan Adanaspor'u konuk etti. Zorlu müsabakada ev sahibi Altınordu topa daha çok hâkim olan taraftı. İzmir ekibi, 40. dakikada Berkay Samancı'nın attığı goller karşılaşmada 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla bitti. İkinci yarıda oyuna 46'da Alican'ın yerine David Kılıç dahil oldu. David, 50'de skoru 2-0 yaptı. Adanaspor'da Hakan Barış çift sarı karttan takımını 10 kişi bıraktı. Altınordu bu galibiyetle puanını 24'e çıkardı. Adana ise son 5 maçta 12'inci puan kaybını yaşadı.



DÜELLO OSMANLI'NIN



Zeminin bakımda olması nedeniyle Bolu'da oynanan maç müthiş heyecana sahne oldu. Henüz 2. dakikada son haftaların formda ismi Osman Kılıç ile öne geçen Osmanlıspor, 20'de Ersel'i tutamayınca skora denge geldi: 1-1. İlk yarısı berabere biten maçın 65'te Sinan ceza sahası dışından sert vurdu: 2-1. 85'te Afyon penaltı kazandı ve Oltan 2-2 yaptı. Uzatmalarda bir penaltı da Osmanlı kazandı ve Anıl galibiyeti getiren golü attı. Afyon'da Seyfettin 89'da kırmızı gördü.



MAVİ ATEŞ 1 PUAN ALDI



Spor Toto 1. Lig'de düşmesine kesin gözle bakılan Karabükspor evinde sürpriz bir sonuca imza attı. Ligin orta sıralardaki ekibi İstanbulspor'u ağırlayan Mavi Ateş, 21. dakikada Yusuf Akbulut frikiği ile 1-0 öne geçti. Yediği golün şokunu ilk yarıda atlatamayan İstanbulspor, 53'te penaltı kazandı. Sarı-siyahlılar 54'te Aldin Cajic ile fileleri sarsarak 1 puanı kurtardı.



DENİZLİ KAPALI GİŞE



Spor Toto 1. Lig'de haftanın en kritik maçında Denizlispor, G.Birliği ile karşılaşıyor. 15 bin kapasiteli stadyumda tüm biletler satıldı. Ligde Gençlerbirliği 34 puanla lider, Denizlispor 29 puanla 2. sırada yer alıyor.