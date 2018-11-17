Altay’a müjde
Spor Toto 1’inci Lig’de deplasmanda Hatayspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Altay’da sakat 3 futbolcunun iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Siyah-beyazlılarda 3 haftadır kadroda yer almayan İbrahim Akın ve Habib Daf'ın yanı sıra geçen haftaki Adana Demirspor galibiyetinde forma giyemeyen Ferhat iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Özden Töraydın, 3 futbolcunun hafta içindeki durumlarına göre kadroda yer alıp almayacağına karar verecek.
- 17.11.2018
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