Altay’a müjde – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’a müjde

    Altay’a müjde

    1’inci Lig’de deplasmanda Hatayspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren ’da sakat 3 futbolcunun iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

    Siyah-beyazlılarda 3 haftadır kadroda yer almayan ve Habib Daf'ın yanı sıra geçen haftaki galibiyetinde forma giyemeyen Ferhat iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Özden Töraydın, 3 futbolcunun hafta içindeki durumlarına göre kadroda yer alıp almayacağına karar verecek.
    1. 17.11.2018
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