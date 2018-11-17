700 Bin Tl bağışlandı – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    700 Bin Tl bağışlandı

    700 Bin Tl bağışlandı

    Lig’de şampiyonluk hesapları yapan ’da başkan Ali Çetin, kulübe 700 bin TL bağış topladığını belirtti.

    Mali durumu rahatlatmak için kapı kapı dolaştığını ve 700 bin TL topladığını açıklayan Çetin, "Bitlis'ten, Almanya'dan, birçok yerden bağış geldi. Bize sahip çıkılması hepimizi sevindirdi. Şampiyonluk için gerekeni yapacağız" diye konuştu.
    1. 17.11.2018
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