700 Bin Tl bağışlandı

Lig’de şampiyonluk hesapları yapan Denizlispor’da başkan Ali Çetin, kulübe 700 bin TL bağış topladığını belirtti.

Mali durumu rahatlatmak için kapı kapı dolaştığını ve 700 bin TL topladığını açıklayan Çetin, "Bitlis'ten, Almanya'dan, birçok yerden bağış geldi. Bize sahip çıkılması hepimizi sevindirdi. Şampiyonluk için gerekeni yapacağız" diye konuştu.