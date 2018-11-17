Süper Lig'e çıkarız!
Adana Demir’in hocası Vural: Bu takım Süper Lig için kuruldu Sezon başı gelecektim ama anlaşamamıştık. Şampiyon oluruz
Adana Demirspor' un teknik direktörü Yılmaz Vural, Süper Lig'e çıkmak için oluşturulmuş bir takım olduklarını söyledi. Gelecek hafta sahalarında Adanaspor'la derbi maçta karşılaşacaklarını anımsatan Vural, Adanaspor'un hocası Coşkun Demirbakan'la uçakta karşılaştıklarını ifade etti. Vural şunları kaydetti: "Bana, 'Tam zamanında geldin sen de' dedi. Yani zamanı iyi bulmadı. 'Ne güzel işte beraberiz' dedim. Adanaspor da Adana Demirspor da yakın olduğumuz takım. Buralarda ikişer kez çalışıyoruz. Ben de bu, aradaki husumetin çok sert olmasını anlamam. 12 maçlık gecikmeyle geldik ve 'Biz bu takımı Süper Lig'e çıkarırız' dedik. Sonuçta iyi bir takım oluşturulmuş. Sezon başı gelecektim ama o zaman olmadı."
- 17.11.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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