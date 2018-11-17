Süper Lig'e çıkarız! – Fotomaç – 17 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'e çıkarız!

    <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'e çıkarız!

    Adana Demir’in hocası Vural: Bu takım için kuruldu Sezon başı gelecektim ama anlaşamamıştık. Şampiyon oluruz

    ' un teknik direktörü , 'e çıkmak için oluşturulmuş bir takım olduklarını söyledi. Gelecek hafta sahalarında Adanaspor'la derbi maçta karşılaşacaklarını anımsatan Vural, Adanaspor'un hocası Coşkun Demirbakan'la uçakta karşılaştıklarını ifade etti. Vural şunları kaydetti: "Bana, 'Tam zamanında geldin sen de' dedi. Yani zamanı iyi bulmadı. 'Ne güzel işte beraberiz' dedim. Adanaspor da da yakın olduğumuz takım. Buralarda ikişer kez çalışıyoruz. Ben de bu, aradaki husumetin çok sert olmasını anlamam. 12 maçlık gecikmeyle geldik ve 'Biz bu takımı 'e çıkarırız' dedik. Sonuçta iyi bir takım oluşturulmuş. Sezon başı gelecektim ama o zaman olmadı."
    1. 17.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'e çıkarız! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN