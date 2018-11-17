Karabükspor'da Levent Açıkgöz ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'da Levent Açıkgöz ile yollar ayrıldı

    Karabükspor'da Levent Açıkgöz ile yollar ayrıldı

    Başkanı , teknik direktör Levent Açıkgöz ile yollarını ayırdıklarını, Taner Öcal ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

    Spor Toto 1'inci Lig'de son sırada bulunan ve finansal açıdan zor günler yaşayan Kardemir 'da Başkan , teknik direktör Levent Açıkgöz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldıklarını açıkladı. Başkan Yüksel, Açıkgöz'den boşalan teknik direktörlük görevi için ise Taner Öcal ile anlaştıklarını ve 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti. Yüksel, Taner Öcal'ın görevine pazartesi günü başlayacağını belirterek, "Yeni bir kan değişikliğine ihtiyaç vardı. Hedefimiz transfer yasağını kaldırmak ve yapılacak transferlerle ligde kalmak" dedi.

    1. 17.11.2018 15:23
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