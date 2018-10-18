Denizli coşacak – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    coşacak

    Denizli coşacak

    Yeşil-siyahlıların yeni hocası , motivasyon konuşmalarını sürdürüyor. Deneyimli hoca “Bu sezon herkese farklı bir Denizlispor izlettireceğiz. Hedefimiz üst sıralar” dedi.

    Sezona iyi başlamasına rağmen teknik direktör ve yönetim arasındaki sıkıntılar nedeniyle Denizlispor son Ümraniyespor maçında 3-0 kaybetmişti. Ardından Osman Özköylü ile yollar ayrılmış yerine takım Yücel İldiz'e emanet edilmişti. Deneyimli çalıştırıcı ilk günden itibaren birlikberaberlik konuşmaları yaparken tüm halkını Denizlispor etrafında toparlamak için uğraşıyor.

    DEVRE ÖNEMLİ
    Yücel İldiz şunları söyledi: "Denizlispor son yıllarda hep son anda ligde kalan takım. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Hedefi olan bir Denizlispor oluşturmak için uğraşıyoruz. Bunun için de biz teknik heyet olarak futbolculara her şeyi tüm açıklığıyla anlatıyoruz. Onlardan istediklerimizi net şekilde söylüyoruz. arasına kadar iyi bir yerde kalmalıyız. Sonrasında yapılacak doğru takviyelerle Denizlispor'u arzulanan seviyeye yükselteceğiz"
    1. 18.10.2018
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