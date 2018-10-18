Denizli coşacak
Yeşil-siyahlıların yeni hocası Yücel İldiz, motivasyon konuşmalarını sürdürüyor. Deneyimli hoca “Bu sezon herkese farklı bir Denizlispor izlettireceğiz. Hedefimiz üst sıralar” dedi.
DEVRE ÖNEMLİ
Yücel İldiz şunları söyledi: "Denizlispor son yıllarda hep son anda ligde kalan takım. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Hedefi olan bir Denizlispor oluşturmak için uğraşıyoruz. Bunun için de biz teknik heyet olarak futbolculara her şeyi tüm açıklığıyla anlatıyoruz. Onlardan istediklerimizi net şekilde söylüyoruz. Devre arasına kadar iyi bir yerde kalmalıyız. Sonrasında yapılacak doğru takviyelerle Denizlispor'u arzulanan seviyeye yükselteceğiz"
- 18.10.2018
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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