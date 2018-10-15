Kulüp başkan yardımcısı Taner Atilla, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, teknik direktör konusunu, İldiz ile anlaşarak sonuçlandırdıklarını söyledi.

Denizlispor'un layık olduğu yerlere geleceğine inandığını dile getiren Atilla, "Hocamıza başarılar dileriz. 1+1 yıllık anlaşma sağladık. İnşallah anlaşma daha uzun sürer." diye konuştu.

Yücel İldiz ise Denizlispor'u üst sıralara taşımak için çalışacağını belirtti.

Bu yıl enteresan bir sezonun yaşandığına dikkati çeken İldiz, şunları kaydetti:

"Dengeli bir grup yok. Her takım her takımı yenebilecek güçte. Bu koşulda Denizlispor için en iyisini yapacağız. Denizlispor'a ivme kazandırıp, bir üst lige çıkmak istiyoruz. Bir üst lige çıkmak için sonuna kadar savaşacağız. Kolay değil favori takımlar var. İşimiz zor ancak bilgi ve birikimlerimizi takıma yansıtarak başarılı olmak istiyoruz."

İldiz, 19 Ekim Cuma günü Afjet Afyonspor ile oynayacakları maçı kazanarak 3 puan almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Bu arada İldiz, sözleşme töreni sonrası, Afjet Afyonspor maçı hazırlıkları için takımın başında idmana çıktı.



