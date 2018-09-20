Denizlispor'da olağanüstü genel kurul ertelendi
Denizlispor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
Aidatını ödeyen 506 üyenin katılımıyla yapılması planlanan toplantının gerçekleştirileceği Denizli Atatürk Stadı'na 4 kişi geldi.
Çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk aranmaksızın 28 Eylül Cuma günü yapılacak.
"ADAYLIĞINI AÇIKLAYANLARI DESTEKLEYECEĞİZ"
Denizlispor Kulübü Başkanı Mustafa Üstek, gazetecilere yaptığı açıklamada, olağanüstü genel kurul kararı almalarına rağmen kimsenin yönetime aday olmadığını ifade etti.
Kendisinin de aday olmadığını hatırlatan Üstek, "Aday olmayacağımı daha önce de söyledim. Yeniden belirtiyorum: Adaylığını açıklayanları destekleyeceğiz. Çeşitli gerekçelerle olağanüstü genel kurul kararı almıştık. Aday çıkmadı. Böyle şeylerden sadece Denizlispor'umuz zarar görüyor. Haftaya yeni başkan seçilecektir." ifadelerini kullandı.
- 20.9.2018 19:44
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hüseyin topalkara allah rahmet eylesin degerli ailesine baş saglıgı dilerim
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Ayıp Gerçekten ayıp bjk taraftarı bu kadar aciz olmamalı
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fener nah yener artic Fenerbahce icin coşkus donemi başladı Aykut ve aziz gelene kadar bu çöküş devam edecek
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