Denizlispor'da olağanüstü genel kurul ertelendi – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Denizlispor'da ertelendi

    Denizlispor'da olağanüstü genel kurul ertelendi

    Denizlispor Kulübünün toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

    Aidatını ödeyen 506 üyenin katılımıyla yapılması planlanan toplantının gerçekleştirileceği Atatürk Stadı'na 4 kişi geldi.

    Çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen toplantısı, çoğunluk aranmaksızın 28 Eylül Cuma günü yapılacak.

    "ADAYLIĞINI AÇIKLAYANLARI DESTEKLEYECEĞİZ"
    Denizlispor Kulübü Başkanı Mustafa Üstek, gazetecilere yaptığı açıklamada, olağanüstü genel kurul kararı almalarına rağmen kimsenin yönetime aday olmadığını ifade etti.

    Kendisinin de aday olmadığını hatırlatan Üstek, "Aday olmayacağımı daha önce de söyledim. Yeniden belirtiyorum: Adaylığını açıklayanları destekleyeceğiz. Çeşitli gerekçelerle olağanüstü genel kurul kararı almıştık. Aday çıkmadı. Böyle şeylerden sadece Denizlispor'umuz zarar görüyor. Haftaya yeni başkan seçilecektir." ifadelerini kullandı.

    1. 20.9.2018 19:44
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