Aidatını ödeyen 506 üyenin katılımıyla yapılması planlanan toplantının gerçekleştirileceği Denizli Atatürk Stadı'na 4 kişi geldi.

Çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk aranmaksızın 28 Eylül Cuma günü yapılacak.

"ADAYLIĞINI AÇIKLAYANLARI DESTEKLEYECEĞİZ"

Denizlispor Kulübü Başkanı Mustafa Üstek, gazetecilere yaptığı açıklamada, olağanüstü genel kurul kararı almalarına rağmen kimsenin yönetime aday olmadığını ifade etti.

Kendisinin de aday olmadığını hatırlatan Üstek, "Aday olmayacağımı daha önce de söyledim. Yeniden belirtiyorum: Adaylığını açıklayanları destekleyeceğiz. Çeşitli gerekçelerle olağanüstü genel kurul kararı almıştık. Aday çıkmadı. Böyle şeylerden sadece Denizlispor'umuz zarar görüyor. Haftaya yeni başkan seçilecektir." ifadelerini kullandı.