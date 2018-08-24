Özden Töraydın zafer istiyor
İlk iki haftada 4 puan alan Altay, İstanbulspor deplasmanına odaklandı. Siyah-beyazlıların Sportif Direktörü Özden Töraydın, Önceliğimiz galibiyet, en kötü beraberlikle dönmeyi planlıyoruz. Hedefimizi ilk 4 maçta en az 8 puan olarak belirledik, bunu da başarmak istiyoruz" dedi.
- 24.8.2018
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