Özden Töraydın zafer istiyor – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    zafer istiyor

    Özden Töraydın zafer istiyor
    İlk iki haftada 4 puan alan Altay, İstanbulspor deplasmanına odaklandı. Siyah-beyazlıların Sportif Direktörü , Önceliğimiz galibiyet, en kötü beraberlikle dönmeyi planlıyoruz. Hedefimizi ilk 4 maçta en az 8 puan olarak belirledik, bunu da başarmak istiyoruz" dedi.
    1. 24.8.2018
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