Gençlerbirliği, deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etti – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    , deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etti

    Gençlerbirliği, deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etti

    1. Lig'in ikinci haftasında , deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

    Stat: Bornova

    Hakemler: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Ali Tuna

    Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, (Dk 46. Deniz Kılınç), , Hüseyin Atakan Üner (Dk. 46 Muhammed Mert), (Dk. 76 Kerim Alıcı), Serdar Deliktaş, Berkay Samancı, Sinan Osmanoğlu

    Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Yıldırım , Claro, , (Dk 78 ), , Jailton (Dk. 71 ), Sessegnon, , (Dk. 81 )

    Goller: Dk. 29 Bekir Yılmaz, Dk. 79 Nadir Çiftçi (), Dk. 53 Kemal Rüzgar (Altınordu)

    Sarı kartlar: Dk. 11 Alper Uludağ, Dk. 83 Yasin Pehlivan, Dk. 90 Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Dk. 28 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+3 Deniz Kılınç (Altınordu)

    1. 19.8.2018 00:16
    2. Güncelleme: 19.8.2018 00:16
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