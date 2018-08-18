Gençlerbirliği, deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etti
Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.
Stat: Bornova
Hakemler: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Ali Tuna
Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün (Dk 46. Deniz Kılınç), Kemal Rüzgar, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 46 Muhammed Mert), Sefa Yılmaz (Dk. 76 Kerim Alıcı), Serdar Deliktaş, Berkay Samancı, Sinan Osmanoğlu
Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Claro, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz (Dk 78 Nadir Çiftçi), Yasin Pehlivan, Jailton (Dk. 71 Deniz Yılmaz), Sessegnon, Ahmet İlhan Özek, Mert Nobre (Dk. 81 Selçuk Şahin)
Goller: Dk. 29 Bekir Yılmaz, Dk. 79 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği), Dk. 53 Kemal Rüzgar (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 11 Alper Uludağ, Dk. 83 Yasin Pehlivan, Dk. 90 Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Dk. 28 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+3 Deniz Kılınç (Altınordu)
- 19.8.2018 00:16
- Güncelleme: 19.8.2018 00:16
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Yasin’e protesto
Toplam 2
Yorum
Sporsever Galatasaray Taraftari Büyüktür yasin gibi kücüklerle ugrasmaz
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Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!
Toplam 5
Yorum
Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
Gençlerbirliği, deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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