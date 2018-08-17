Ümraniyespor, Adanaspor'u 2-1 mağlup etti – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Ümraniyespor, 'u 2-1 mağlup etti

    Ümraniyespor, Adanaspor'u 2-1 mağlup etti

    1. Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, 'u 2-1 mağlup etti.

    Stat: Ümraniye Belediyesi

    Hakemler: Özgüç Türkalp, İlker Takpak, Kamil Çetin

    Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, , Appindangoye, Mucahit Albayrak, Serkan Göksu (Dk. 88 Muhammed Gönülaçar), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, , Dialiba (Dk. 83 Vasilogiannis), Leandrinho (Dk. 58 Atabey Çiçek)

    Adanaspor: Karacic, Berkan Yıldırım, , Renan Diniz (Dk. 22 Emre Can Coşkun), Göksu Alhas, , Kenan Karışık (Dk. 46 Ahmet Dereli), , (Dk. 81 Andaç Güleryüz), Bumba, Feczesin

    Goller: Dk. 29 Recep Aydın, Dk. 33 Leandrinho (Penaltıdan) (Ümraniyespor), Dk. 90+4 Feczesin ()

    Sarı kartlar: Dk. 39 Gökhan Sazdağı, Dk. 73 Abdulkadir Özdemir, Dk. 78 Hakan Barış, Dk. 84 Veli Kızılkaya, Dk. 90+5 Bumba (Adanaspor), Dk. 39 Merthan Açıl, Dk. 43 Appindangoye, Dk. 55 Recep Aydın (Ümraniyespor)

    1. 17.8.2018 19:10
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