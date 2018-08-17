Ümraniyespor, Adanaspor'u 2-1 mağlup etti
Spor Toto 1. Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Özgüç Türkalp, İlker Takpak, Kamil Çetin
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mucahit Albayrak, Serkan Göksu (Dk. 88 Muhammed Gönülaçar), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Recep Aydın, Dialiba (Dk. 83 Vasilogiannis), Leandrinho (Dk. 58 Atabey Çiçek)
Adanaspor: Karacic, Berkan Yıldırım, Veli Kızılkaya, Renan Diniz (Dk. 22 Emre Can Coşkun), Göksu Alhas, Hakan Barış, Kenan Karışık (Dk. 46 Ahmet Dereli), Abdulkadir Özdemir, Gökhan Sazdağı (Dk. 81 Andaç Güleryüz), Bumba, Feczesin
Goller: Dk. 29 Recep Aydın, Dk. 33 Leandrinho (Penaltıdan) (Ümraniyespor), Dk. 90+4 Feczesin (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Gökhan Sazdağı, Dk. 73 Abdulkadir Özdemir, Dk. 78 Hakan Barış, Dk. 84 Veli Kızılkaya, Dk. 90+5 Bumba (Adanaspor), Dk. 39 Merthan Açıl, Dk. 43 Appindangoye, Dk. 55 Recep Aydın (Ümraniyespor)
- 17.8.2018 19:10
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
Ümraniyespor, Adanaspor'u 2-1 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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