Gençlerbirliği, Hatayspor'u tek golle devirdi – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    , Hatayspor'u tek golle devirdi

    <a href="/index/genclerbirligi?id=d8f991bc-490d-4340-9159-7f14ac055af3" class="" rel="tag">Gençlerbirliği</a>, Hatayspor'u tek golle devirdi

    1. Lig'in ilk haftasında yapılan maçta , Hatayspor'u 1-0 yendi.

    Stat: Osmanlı

    Hakemler: Erkan Engin, Yılmaz, Ahmet Şimşek

    Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım , Luccas Claro, , , Yasin Pehlivan, Jailton (Dk. 81 ), Sessegnon (Dk. 68 ), , (Dk. 84 Deniz Yılmaz)

    Hatayspor: Akın Alkan, Murat Paluli, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Yılmaz Özeren, Mithat Yaşar (Dk. 58 Buğra Temel), Wellington (Dk. 65 Hamza Gür), Selim Ilgaz (Dk. 76 Korkishko), Caner , Sinan Kurumuş

    Gol: Dk. 19 (Penaltıdan) ()

    Sarı kartlar: Dk. 15 , Dk. 75 Jailton (), Dk. 18 Çaytemel, Dk. 40 Caner (Hatayspor)

    1. 12.8.2018 21:43
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