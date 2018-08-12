Gençlerbirliği, Hatayspor'u tek golle devirdi
Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında yapılan maçta Gençlerbirliği, Hatayspor'u 1-0 yendi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Erkan Engin, Mehmet Şahan Yılmaz, Ahmet Şimşek
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz, Yasin Pehlivan, Jailton (Dk. 81 Nadir Çiftçi), Sessegnon (Dk. 68 Selçuk Şahin), Ahmet İlhan Özek, Mert Nobre (Dk. 84 Deniz Yılmaz)
Hatayspor: Akın Alkan, Murat Paluli, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Yılmaz Özeren, Mithat Yaşar (Dk. 58 Buğra Temel), Wellington (Dk. 65 Hamza Gür), Selim Ilgaz (Dk. 76 Korkishko), Caner Hüseyin Dağ, Sinan Kurumuş
Gol: Dk. 19 Mert Nobre (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 15 Alper Uludağ, Dk. 75 Jailton (Gençlerbirliği), Dk. 18 Çaytemel, Dk. 40 Caner Hüseyin Dağ (Hatayspor)
- 12.8.2018 21:43
-
Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
-
Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
-
Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
Gençlerbirliği, Hatayspor'u tek golle devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.