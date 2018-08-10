Osmanlıspor geri dönecek – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    geri dönecek

    <a href="/index/osmanlispor?id=8dc6dfbd-d746-4986-9066-3c2832841702" class="" rel="tag">Osmanlıspor</a> geri dönecek
    SPOR Toto 1. Lig'in iddialı takımlarından 'da başarılı orta saha , geçen sezonu bırakıp önlerine bakmaları gerektiğini vurguladı. 'yla karşılaşacaklarını hatırlatan Ceyhun, "Lige iyi başlamak istiyoruz. Düşen takımın ilk hedefi yine 'e çıkmaktır. Hedefimiz tabii ki " dedi.
    1. 10.8.2018
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