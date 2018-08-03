Fedakarlık – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Fedakarlık

    Bu yılın anahtar kelimesinin ‘’ olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, “ süreci atlatmak için herkes üzerine düşeni yapmalı” ifadelerini kullandı

    EKONOMİK olarak zor günler geçiren 'da, teknik direktör çağrısında bulundu. Mevcut tablonun kendisini şaşırttığını belirten tecrübeli hoca, "Gelmeden önceki tablo ile şimdiki tablo beni şok etti. Yönetimden oyuncu bazında bir şeyler istiyorum ancak onların yaptığı fedakarlığı görünce geri çekiliyorum. Yönetimimizin de desteğe ihtiyacı var. Eskişehirspor'un içinde bulunduğu süreci atlatması için herkes üzerine düşen fedakarlığı yapmalı. Bu sezonun kahramanı Eskişehirspor sevdalıları olmalıdır" diye konuştu.
    1. 3.8.2018
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