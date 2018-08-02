Giresunspor'da transfer
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Giresunspor'da transfer

    1. Lig ekiplerinden , 18 yaşındaki forvet oyuncusu Ozan Can Kökçü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Yeşil-beyazlı kulübün başkanı , yaptığı yazılı açıklamada, son olarak 'un kadrosunda yer alan doğumlu ve Azerbaycan oyuncusu Ozan Can Kökçü ile her konuda anlaştıklarını belirtti.

    Bozbağ, genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydederek, transferin 'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

    1. 2.8.2018 17:14
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