Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 18 yaşındaki forvet oyuncusu Ozan Can Kökçü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, son olarak Bursaspor'un kadrosunda yer alan Hollanda doğumlu ve Azerbaycan Ümit Milli Takımı oyuncusu Ozan Can Kökçü ile her konuda anlaştıklarını belirtti.
Bozbağ, genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydederek, transferin Giresunspor'a hayırlı olması temennisinde bulundu.
- 2.8.2018 17:14
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
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Turizm camiası Antalyaspor için atağa geçiyor
Toplam 1
Yorum
ry sözde kalmasın maddi destek versinler
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Terim’ın yeni prensi Yunus Akgün
Toplam 5
Yorum
austin yunus özellikle muhteşem.son maçta bi onyekuru bi de yunusu gören gördü işte. şans verilsin onyekurudan bin kat daha ii..
Giresunspor'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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