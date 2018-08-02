Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, son olarak Bursaspor'un kadrosunda yer alan Hollanda doğumlu ve Azerbaycan Ümit Milli Takımı oyuncusu Ozan Can Kökçü ile her konuda anlaştıklarını belirtti.

Bozbağ, genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydederek, transferin Giresunspor'a hayırlı olması temennisinde bulundu.