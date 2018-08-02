Orhunbilge Altınordu'nun CEO'su oldu
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Orhunbilge Altınordu'nun 'su oldu

    Orhunbilge Altınordu'nun CEO'su oldu

    1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun başkan vekili , kırmızı-lacivertli ekibin İcra Kurulu Başkanı () olarak göreve başladı.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhuriyet ile yaşıt olan Kulübünün ilk 'su Orhunbilge oldu.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınordu Başkanı , kırmızı-lacivertli kulüpte yeni bir dönemin başladığını, kulübün, organizasyonunun her açıdan çok büyüdüğünü, böyle dev bir yapıyı kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yönetmeleri ve görev paylaşımlarını en doğru şekilde yapmaları gerektiğini belirtti.

    Sadece 'de değil Avrupa'da da saygın bir kulüp olarak tanınma hedefine doğru el ele yürüdüklerini aktaran Özkan, "Yüzde yüz Altınordulu, çağdaş ve yıllar içinde Altınordu'da spor yöneticiliği konusunda deneyim kazanan , markamızı arzu ettiğimiz hedeflere doğru taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

    Orhunbilge ise Altınordu'nun tam kalbinde doğup yaşadığını belirterek, "Aileden Altınordulu olma şerefi, yıllarca benim omuzlarımda taşıdığım bir apoletti. Şimdi ise babam Hikmet Orhunbilge'nin gurur duyacağı bir göreve başlıyorum. Altınordu markasını her gün daha yukarıya taşımak benim birincil görevimdir." yorumunda bulundu.

    Orhunbilge, 2012 yılında Seyit Mehmet Özkan başkanlığında şirketleşerek Altınordu Futbol Yatırımları Anonim Şirketi adını alan Altınordu'daki yeni görevine resmen başladı. Orhunbilge, daha önce Altınordu'da yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkan vekili görevlerinde bulunmuştu.

    1. 2.8.2018 15:23
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