Passolig stantları yeniden kuruluyor – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    stantları yeniden kuruluyor

    Passolig stantları yeniden kuruluyor

    Yeni sezonda 1. Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor, maçlara girişte zorunlu olan (e-bilet) uygulaması için taraftarlarını Hatayspor logolu Passolig almaya davet ediyor.

    ve 1. Lig maçlarında zorunlu olan e-bilet uygulamasını bu sene ilk kez kullanacak olan bordo-beyazlılar, taraftarlarının Hatayspor logolu kartına sahip olmaları için geçtiğimiz haftalarda yapılan uygulamayı bir kez daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.
    Şehrin farklı noktalarında kurulan stantlarla Hatayspor logolu Passolig kartına başvuru yapma imkanı sağlayan bordo-beyazlı idareciler, aynı uygulamayı yineleyecek.
    Stantların kurulacağı yerlerin en kısa zamanda açıklanacağını ve kurulacağını belirten bordo-beyazlılar, Hatayspor taraftarının açılacak stantlara ilgi göstermesini ve stattaki yerini alarak takımına sahip çıkmasını bekliyor.
    1. 30.7.2018 15:12
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