Passolig stantları yeniden kuruluyor
Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor, maçlara girişte zorunlu olan Passolig (e-bilet) uygulaması için taraftarlarını Hatayspor logolu Passolig almaya davet ediyor.
Şehrin farklı noktalarında kurulan stantlarla Hatayspor logolu Passolig kartına başvuru yapma imkanı sağlayan bordo-beyazlı idareciler, aynı uygulamayı yineleyecek.
Stantların kurulacağı yerlerin en kısa zamanda açıklanacağını ve kurulacağını belirten bordo-beyazlılar, Hatayspor taraftarının açılacak stantlara ilgi göstermesini ve stattaki yerini alarak takımına sahip çıkmasını bekliyor.
- 30.7.2018 15:12
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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