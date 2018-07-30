İstanbulspor, Clesio Bauque'yi transfer etti
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    , 'yi etti

    İstanbulspor, Clesio Bauque'yi transfer etti

    1. Lig ekiplerinden , takımı Panetolikos’tan 24 yaşındaki Mozambikli sağ kanat ’u kattı.

    Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren , 'ın Panetolikos takımında forma giyen Mozambik'li sağ kanat 'u kadrosuna dahil etti. Sarı-siyahlılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbulspor'a hoş geldin" notunu paylaştı. 11 Ekim 1994 doğumlu futbolcu Bauque, Yunanistan Ligi'nde 24 maçta 1 gole imza attı.
    1. 30.7.2018 15:15
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