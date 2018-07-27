Stada çim seriliyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Stada çim seriliyor

    Stada çim seriliyor

    'de Atatürk stadyumunda sökülen çimlerin yerine yeni çimler serilmeye başlandı.

    Atatürk stadyumunda çim serme işi son hız devam ediyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü statta incelemelerde bulundu. Alt yapısı, sulama kanalları ve drenaj sistemi elden geçen stadyumun çimlerinin serilmeye başlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Kısa sürede bitirilmesi planlanan çimlerimizin titizlikle yapılacak bakımıyla stadyumumuz 'un hizmetine sunulacak'' dedi.
    1. 27.7.2018 12:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Stada çim seriliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN