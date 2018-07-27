İstanbul’da üç imza – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    ’da üç imza

    İstanbul’da üç imza

    siyahlılar iç transferde Eslem, İbrahim ve kaptan Onur ile sözleşme yaptı

    SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor yeni sezona iddialı girmek için önce iç transferde harekete geçti. siyahlılar 3 oyuncususuna imza attırdı. Geçen sezon kadrosunda bulunan Eslem Öztürk, İbrahim Yılmaz ile 5 yıl ve takım kaptanı Onur Ergün'le de 3 yıllık sözleşme uzattı. Ön libero oyuncusu Eslem Öztürk, geçen sezon İstanbulspor forması altında 25 karşılaşmada görev alırken, forvet oyuncusu İbrahim Yılmaz ise çıktığı 33 maçta 3 gol atarak takımına katkı yapmıştı.
    1. 27.7.2018
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