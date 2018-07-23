Giresunspor, Kürşad Sürmeli'yi kadrosuna kattı – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    , 'yi kadrosuna kattı

    Giresunspor, Kürşad Sürmeli'yi kadrosuna kattı

    1. Lig ekiplerinden , 22 yaşındaki oyuncu 'yi transfer etti.

    Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak 'nın Lienden takımında forma giyen ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Genç oyuncunun 1-2 gün içerisinde yeşil-beyazlıların 'nda devam eden sezon öncesi kampına katılacağı ve takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

    1. 23.7.2018 10:46
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