Giresunspor, Kürşad Sürmeli'yi kadrosuna kattı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 22 yaşındaki oyuncu Kürşad Sürmeli'yi transfer etti.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hollanda'nın Lienden takımında forma giyen Kürşad Sürmeli ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Genç oyuncunun 1-2 gün içerisinde yeşil-beyazlıların Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden sezon öncesi kampına katılacağı ve takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
- 23.7.2018 10:46
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Castillo Tijuana’ya
Toplam 2
Yorum
ged 61 belki yetenekli bir oyuncuydu ama tam anlamıyla arıza idi..ve bize bir kuruş faydası olmadı..gitmesi hayırlı oldu...
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Altınordu, Fenerbahçe’yi konuk edecek
Toplam 3
Yorum
OLMA ALTINORDU DİKKAT ALTIN ORDU , BURSA VE ESKİŞEHİR GİBİ OLMA. YARIN ALTINORDU İÇİN ÇOK GEÇ OLABİLİR
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O artık Timsah
Toplam 1
Yorum
Aslan Bursada basarilar dileriz
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