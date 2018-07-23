Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hollanda'nın Lienden takımında forma giyen Kürşad Sürmeli ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Genç oyuncunun 1-2 gün içerisinde yeşil-beyazlıların Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden sezon öncesi kampına katılacağı ve takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.