Altınordu Erzurum'dan döndü – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Altınordu Erzurum'dan döndü

    Altınordu Erzurum'dan döndü

    Altınordu, son hazırlık maçında 'u yeni transferlerinden gurbetçi forvet 'ın golüyle 1-0 mağlup ederek 'e moralli döndü.

    Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu, 15 gün süren Erzurum kampını bu sabah yaptığı antrenmanla noktaladı. Erzurum'daki ilk hazırlık maçında 'a 3-2, ikinci sınavında 'ye 2-0 yenilen Altınordu, son hazırlık maçında 'u yeni transferlerinden gurbetçi forvet 'ın golüyle 1-0 mağlup ederek 'e moralli döndü.

    Kırmızı-lacivertli ekibin başında 7'nci sezonuna girmeye hazırlanan teknik direktör , Erzurum kampının verimli geçtiğini söyledi.
    Kadroya katılan yeni transferlerin uyum sürecini atlattığını belirten Hüseyin Eroğlu, "Futbolcularımız bizim istediğimiz taktiksel ve fiziksel performansı ortaya koymaya başladı. Kardemir Karabükspor ile oynadığımız maçta istediğimiz şeyleri futbolcu grubumuz sahaya yansıttı. Basit pas hatalarımız olmasına rağmen oyunun genel bölümünde üstün bir futbol ortaya koyduk" dedi.

    En az 2-3 yapmaları gerektiğini vurgulayan genç teknik adam, "Her bölgede en az iki oyuncu olmasını istiyorum" diye konuştu.

    1. 23.7.2018 11:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altınordu Erzurum'dan döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN