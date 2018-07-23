Altınordu Erzurum'dan döndü
Altınordu, son hazırlık maçında Kardemir Karabükspor'u yeni transferlerinden gurbetçi forvet Kemal Rüzgar'ın golüyle 1-0 mağlup ederek İzmir'e moralli döndü.
Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu, 15 gün süren Erzurum kampını bu sabah yaptığı antrenmanla noktaladı. Erzurum'daki ilk hazırlık maçında Kayserispor'a 3-2, ikinci sınavında Göztepe'ye 2-0 yenilen Altınordu, son hazırlık maçında Kardemir Karabükspor'u yeni transferlerinden gurbetçi forvet Kemal Rüzgar'ın golüyle 1-0 mağlup ederek İzmir'e moralli döndü.
Kırmızı-lacivertli ekibin başında 7'nci sezonuna girmeye hazırlanan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Erzurum kampının verimli geçtiğini söyledi.
Kadroya katılan yeni transferlerin uyum sürecini atlattığını belirten Hüseyin Eroğlu, "Futbolcularımız bizim istediğimiz taktiksel ve fiziksel performansı ortaya koymaya başladı. Kardemir Karabükspor ile oynadığımız maçta istediğimiz şeyleri futbolcu grubumuz sahaya yansıttı. Basit pas hatalarımız olmasına rağmen oyunun genel bölümünde üstün bir futbol ortaya koyduk" dedi.
En az 2-3 transfer yapmaları gerektiğini vurgulayan genç teknik adam, "Her bölgede en az iki oyuncu olmasını istiyorum" diye konuştu.
- 23.7.2018 11:32
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Castillo Tijuana’ya
Toplam 2
Yorum
ged 61 belki yetenekli bir oyuncuydu ama tam anlamıyla arıza idi..ve bize bir kuruş faydası olmadı..gitmesi hayırlı oldu...
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Altınordu, Fenerbahçe’yi konuk edecek
Toplam 3
Yorum
OLMA ALTINORDU DİKKAT ALTIN ORDU , BURSA VE ESKİŞEHİR GİBİ OLMA. YARIN ALTINORDU İÇİN ÇOK GEÇ OLABİLİR
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O artık Timsah
Toplam 1
Yorum
Aslan Bursada basarilar dileriz
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