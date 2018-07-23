Çaykur Rizespor, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sözleşmesini feshetmek istediği Kweuke'den olumsuz yanıt aldı.

Sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan 31 yaşındaki futbolcunun, 2022'ye kadar olan tüm alacaklarını istediği ifade edildi.