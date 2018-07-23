Çaykur Rize’de Kweuke krizi – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    ’de Kweuke krizi

    Çaykur Rize’de Kweuke krizi

    Çaykur Rizespor, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sözleşmesini feshetmek istediği Kweuke'den olumsuz yanıt aldı.

    Sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan 31 yaşındaki futbolcunun, 2022'ye kadar olan tüm alacaklarını istediği ifade edildi.
    1. 23.7.2018
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