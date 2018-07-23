Çaykur Rize’de Kweuke krizi
Çaykur Rizespor, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sözleşmesini feshetmek istediği Kweuke'den olumsuz yanıt aldı.
- 23.7.2018
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Castillo Tijuana’ya
Toplam 2
Yorum
ged 61 belki yetenekli bir oyuncuydu ama tam anlamıyla arıza idi..ve bize bir kuruş faydası olmadı..gitmesi hayırlı oldu...
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Altınordu, Fenerbahçe’yi konuk edecek
Toplam 3
Yorum
OLMA ALTINORDU DİKKAT ALTIN ORDU , BURSA VE ESKİŞEHİR GİBİ OLMA. YARIN ALTINORDU İÇİN ÇOK GEÇ OLABİLİR
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O artık Timsah
Toplam 1
Yorum
Aslan Bursada basarilar dileriz
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