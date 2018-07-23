Eskişehirspor, Konyaspor'un 30 yaşındaki ön liberosu Wilfred Moke'yi gündemine aldı. Es-Es'in, yeşil-beyazlılarla 2 yıl daha kontratı bulunan ve yeni sezon planları arasında yer almayan Demokratik Kongolu orta saha oyuncusu için kiralama teklifi yapacağı bildirildi.