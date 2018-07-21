Mavi Ateş’e genç kaleci
Kadrosuna birçok tecrübeli ismi takviye eden 1. Lig ekibi Karabükspor kaleci transferini de bitirdi.
Kadrosuna birçok tecrübeli ismi takviye eden 1. Lig ekibi Karabükspor kaleci transferini de bitirdi. Mavi Ateş, Göztepe'nin genç file bekçisi Yavuz Aygün'ü 1 yıllığına kiraladı. Trabzonspor altyapısından yetişen 22 yaşındaki kaleci 2016/17 sezonununda Göztepe'ye transfer olmuştu.
- 21.7.2018
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Toplam 9
Yorum
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Toplam 3
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım olsa ihtimal veririm de, neyse anlayacaksınız sizin gibi spor dışı insanlar da azalacaktır. Ceza almasını size rağmen istemem
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Toplam 1
Yorum
mmm ali başkan volkanı şutlasana..
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