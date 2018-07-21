Mavi Ateş’e genç kaleci – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    ’e genç kaleci

    Mavi Ateş’e genç kaleci

    birçok tecrübeli ismi takviye eden 1. Lig ekibi kaleci transferini de bitirdi.

    birçok tecrübeli ismi takviye eden 1. Lig ekibi kaleci transferini de bitirdi. , 'nin genç file bekçisi Yavuz Aygün'ü 1 yıllığına kiraladı. altyapısından yetişen 22 yaşındaki kaleci 2016/17 sezonununda Göztepe'ye olmuştu.

    1. 21.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mavi Ateş’e genç kaleci haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN