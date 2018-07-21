Gurbetçi golcü Samsun’da – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Gurbetçi golcü ’da

    Gurbetçi golcü Samsun’da

    , doğumlu golcü ile 3 yıllık kontrat imzaladı

    Bu sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan , ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon için çok güçlü bir kadro kurduklarının altını çizen Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, "'dan transfer ettiğimiz Bahattin Köse ile 3 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Yetenekleri belli olan bir futbolcu, takımımıza çok katkı vereceğine inanıyoruz. Golleriyle üst lige çıkmamıza yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu. Adanaspor'da geçen sezon 36 maçta 12 gol atan doğumlu 27 yaşındaki santrfor ise, "2 yıl sonunda 'e çıkacağız, inanıyorum" dedi.

    1. 21.7.2018
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