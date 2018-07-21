Bu sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor, Bahattin Köse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon için çok güçlü bir kadro kurduklarının altını çizen Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Adanaspor'dan transfer ettiğimiz Bahattin Köse ile 3 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Yetenekleri belli olan bir futbolcu, takımımıza çok katkı vereceğine inanıyoruz. Golleriyle üst lige çıkmamıza yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu. Adanaspor'da geçen sezon 36 maçta 12 gol atan Almanya doğumlu 27 yaşındaki santrfor ise, "2 yıl sonunda Süper Lig'e çıkacağız, inanıyorum" dedi.