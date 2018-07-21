Altay’dan çifte bomba – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    ’dan çifte bomba

    Altay’dan çifte bomba

    an Polat’la şov yaptı ekibi, en son Erzurumspor’da top koşturan ve bonservisi elinde olan ile anlaşt

    1. Lig ekiplerinden , en son BB 'da forma giyen 'yu transfer etti. 29 yaşındaki savunmacıyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Bulucu, "Asırlık bir camiaya geldiğim için çok mutluyum" dedi. Erman; Göztepe, Menemen, Sancaktepe, G.Antep, Alanya ve 'da oynadı.

    SOLU KAPATACAK
    Altay, Erman Bulucu'dan sonra bonservisi elinde olan 30 yaşındaki sol bek ile 1 yıllığına anlaştı. Geçen sezon Gazişehir'de top koşturan Özkaya, 16'sı 1. Lig, ikisi olmak üzere 18 müsabakaya çıktı ve 2 asist yaptı. Özkaya; , Elazığ, , Gazişehir ve Ş. Urfa'da forma giymişti.

    1. 21.7.2018
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