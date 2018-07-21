Altay’dan çifte bomba
an Polat’la şov yaptı İzmir ekibi, en son Erzurumspor’da top koşturan Erman Bulucu ve bonservisi elinde olan Özgür Özkaya ile anlaşt
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, en son BB Erzurum'da forma giyen Erman Bulucu'yu transfer etti. 29 yaşındaki savunmacıyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Bulucu, "Asırlık bir camiaya geldiğim için çok mutluyum" dedi. Erman; Göztepe, Menemen, Sancaktepe, G.Antep, Alanya ve Elazığ'da oynadı.
SOLU KAPATACAK
Altay, Erman Bulucu'dan sonra bonservisi elinde olan 30 yaşındaki sol bek Özgür Özkaya ile 1 yıllığına anlaştı. Geçen sezon Gazişehir'de top koşturan Özkaya, 16'sı 1. Lig, ikisi Türkiye Kupası olmak üzere 18 müsabakaya çıktı ve 2 asist yaptı. Özkaya; Konya, Elazığ, Bolu, Gazişehir ve Ş. Urfa'da forma giymişti.
- 21.7.2018
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Toplam 9
Yorum
izmir35 fenerbahçe daha transfer yapacak haha
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Toplam 3
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım olsa ihtimal veririm de, neyse anlayacaksınız sizin gibi spor dışı insanlar da azalacaktır. Ceza almasını size rağmen istemem
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Bodrum'da Fenerbahçe coşkusu
Toplam 1
Yorum
mmm ali başkan volkanı şutlasana..
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