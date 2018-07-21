Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, en son BB Erzurum'da forma giyen Erman Bulucu'yu transfer etti. 29 yaşındaki savunmacıyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Bulucu, "Asırlık bir camiaya geldiğim için çok mutluyum" dedi. Erman; Göztepe, Menemen, Sancaktepe, G.Antep, Alanya ve Elazığ'da oynadı.



SOLU KAPATACAK

Altay, Erman Bulucu'dan sonra bonservisi elinde olan 30 yaşındaki sol bek Özgür Özkaya ile 1 yıllığına anlaştı. Geçen sezon Gazişehir'de top koşturan Özkaya, 16'sı 1. Lig, ikisi Türkiye Kupası olmak üzere 18 müsabakaya çıktı ve 2 asist yaptı. Özkaya; Konya, Elazığ, Bolu, Gazişehir ve Ş. Urfa'da forma giymişti.