Es-Es’ten imza şov – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Es-Es’ten imza şov

    Es-Es’ten imza şov

    Kırmızı-siyahlılar; Tanase, Sissoko, Emre Can Atila, , , Issah, Jesse ve altyapıdan ’la şov yaptı

    1. Lig ekibi , 'daki kamp öncesinde yeni transferlerini basına tanıttı. Kırmızı-siyahlılar, orta saha oyuncularından Cristian Tanese ile 2, İbrahim Sissoko ile 1, Kamal Issah ile 1+1, ile 3, Jesse Skidika ile 2 ve Emre Can Atila ile 1 yıllığına anlaştı. Sol kanat oyuncusu ile 2 sene, altyapıdan ön libero ile de 3 yıllık kontrat imzaladı.Düzenlenen imza töreninde konuşma yapan Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, bu sezon şampiyonluktan başka hedeflerinin olmadığını söyledi. KIRMIZI- SİYAHLI takımın bir Anadolu efsanesi olduğunu ifade eden Ünal, "Eskişehirspor'a yakışan, arkadaşlığın üst seviyede olacağı bir takım kuracağız. Bu takımla birlikte 'e çıkacağız. Süper Lig'de de hedefleri kovalayacağız. Yeni transferlerimizle hedefimiz olan Süper Lig'e ulaşacağız. Çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağımız bir şampiyonluk hikayesi yazacağız. Destek bekliyoruz" diye konuştu.

    1. 21.7.2018
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