Es-Es’ten imza şov

Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor, Bolu'daki kamp öncesinde yeni transferlerini basına tanıttı. Kırmızı-siyahlılar, orta saha oyuncularından Cristian Tanese ile 2, İbrahim Sissoko ile 1, Kamal Issah ile 1+1, Kerim Avcı ile 3, Jesse Skidika ile 2 ve Emre Can Atila ile 1 yıllığına anlaştı. Sol kanat oyuncusu Ferhat Kiraz ile 2 sene, altyapıdan ön libero Furgan Polat ile de 3 yıllık kontrat imzaladı.Düzenlenen imza töreninde konuşma yapan Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, bu sezon şampiyonluktan başka hedeflerinin olmadığını söyledi. KIRMIZI- SİYAHLI takımın bir Anadolu efsanesi olduğunu ifade eden Ünal, "Eskişehirspor'a yakışan, arkadaşlığın üst seviyede olacağı bir takım kuracağız. Bu takımla birlikte Süper Lig'e çıkacağız. Süper Lig'de de hedefleri kovalayacağız. Yeni transferlerimizle hedefimiz olan Süper Lig'e ulaşacağız. Çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağımız bir şampiyonluk hikayesi yazacağız. Destek bekliyoruz" diye konuştu.