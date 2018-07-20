Emre Selen, Ankara Demirspor'a kiralandı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Emre Selen, 'a kiralandı

    Emre Selen, Ankara Demirspor'a kiralandı

    'un kalecisi Emre Selen, bir yıllığına 'a kiralandı.

    1. Lig 'ta mücadele edecek olan , transfer çalışmaları kapsamında 'un kalecisi Emre Selen'i bir yıllığına renklerine bağladı.

    'daki birinci etap kamp çalışmalarında takımla birlikte yer alan Selen, 'deki 'nda devam eden ikinci etap kamp çalışmalarında da bulunmuştu. 1.83 metre boyundaki Emre Selen, Yeni Malatyaspor ile Ankara Demirspor arasında gerçekleştirilen görüşme sonrası bir yıllığına Ankara ekibine kiralandı.

    1. 20.7.2018 15:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre Selen, Ankara Demirspor'a kiralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN