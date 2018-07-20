TFF 1. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Ankara Demirspor, transfer çalışmaları kapsamında Yeni Malatyaspor'un kalecisi Emre Selen'i bir yıllığına renklerine bağladı.

Bolu'daki birinci etap kamp çalışmalarında takımla birlikte yer alan Selen, Düzce'deki Topuk Yaylası'nda devam eden ikinci etap kamp çalışmalarında da bulunmuştu. 1.83 metre boyundaki Emre Selen, Yeni Malatyaspor ile Ankara Demirspor arasında gerçekleştirilen görüşme sonrası bir yıllığına Ankara ekibine kiralandı.