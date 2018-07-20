Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor

    Gelecek sezon 'de mücadele edecek olan , hazırlıklarını Slovenya'nın kasabasında sürdürüyor.

    hazırlıklarına ilk olarak Rize'de başlayan ve ardından 'a geçen , 3. etap çalışmalarını Slovenya'nın kasabasında sürdürüyor. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde sabah saatlerinde yapılan çalışmada yeşil-mavili ekip, kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Daha sonra taktiksel programların uygulandığı 'da oyuncuların oldukça hırslı ve istekli oldukları gözlendi.

    Onazi ziyaret etti


    ile aynı bölgede kamp yapan Çaykur Rizespor'un antrenmanını bordo-mavili takımın Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi de ziyaret etti. Arkadaşlarıyla sohbet eden Onazi, bir süre yeşil-beyazlı ekibin gerçekleştirdiği idmanı izledikten sonra sahadan ayrıldı.

    Çaykur Rizesporlu oyuncular derede serinledi
    Yüksek tempoda geçen antrenmanın ardından Çaykur Rizesporlu oyuncular dereye girerek serinledi. Renkli görüntülerin yaşandığı anlarda futbolcular birbirleriyle şakalaşmayı da ihmal etmedi.

    1. 20.7.2018 15:00
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