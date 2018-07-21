10 günde iki imza! – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    10 günde iki imza!

    10 günde iki imza!

    10 gün önce 'a imza atan , sözleşmesini feshedip Demirspor'la anlaştı.

    10 gün önce 'a imza atan , sözleşmesini feshedip Demirspor'la anlaştı. Mavi-lacivertli ekip, Kortrijk'den Kongo uyruklu Kage'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. 29 yaşındaki orta saha, geçen sezon 'da 13 maça çıkmıştı.

    1. 21.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    10 günde iki imza! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN