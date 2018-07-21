Manisa yasakla uğraşıyor – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    yasakla uğraşıyor

    Manisa yasakla uğraşıyor

    2. Grup ekibi Manisaspor, yasağını kaldırmak için yoğun çaba harcıyor.

    2. Grup ekibi Manisaspor, yasağını kaldırmak için yoğun çaba harcıyor. Yasağı kaldırmak için 25 dosyayı kapatması gereken siyah- beyazlılar, 11 davalıyla anlaştı. 8 isimle daha anlaşmak için zemin arayan Ege ekibi, 1 Ağustos'a kadar yasağı kaldırmak istiyor.

    1. 21.7.2018
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