TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Manisaspor, transfer yasağını kaldırmak için yoğun çaba harcıyor. Yasağı kaldırmak için 25 dosyayı kapatması gereken siyah- beyazlılar, 11 davalıyla anlaştı. 8 isimle daha anlaşmak için zemin arayan Ege ekibi, 1 Ağustos'a kadar yasağı kaldırmak istiyor.