Buca’nın işi zor – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Buca’nın işi zor

    Buca’nın işi zor

    2. 'den 3. 'e düşen 'da ortalık toz duman...

    2. 'den 3. 'e düşen 'da ortalık toz duman... Geçtiğimiz günlerde yönetimin istifa ettiği ekibi, eski futbolcusu Dady'ye olan 1 milyon euronun üzerindeki borcunu 12 gün içinde ödenmezse, küme düşecek ve 12 puanı silinecek. Dady 2010/11 sezonunda 5 müsabakaya çıkıp 1 gol attı.

    1. 21.7.2018
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