Buca’nın işi zor

TFF 2. Lig'den 3. Lig'e düşen Bucaspor'da ortalık toz duman... Geçtiğimiz günlerde yönetimin istifa ettiği İzmir ekibi, eski futbolcusu Dady'ye olan 1 milyon euronun üzerindeki borcunu 12 gün içinde ödenmezse, küme düşecek ve 12 puanı silinecek. Dady 2010/11 sezonunda 5 müsabakaya çıkıp 1 gol attı.