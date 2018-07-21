Giresunspor, Bahadır Erol'u kadrosuna kattı – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    , 'u kadrosuna kattı

    <a href="/index/giresunspor?id=39e289c7-b4bc-4f36-a5d1-219bd1cd0cea" class="" rel="tag">Giresunspor</a>, <a href="/index/bahadir-erol?id=534ff571-b641-40b2-9746-71cc98fe9963" class="" rel="tag">Bahadır Erol</a>'u kadrosuna kattı

    1. Lig ekiplerinden , 'u etti.

    Kulüp başkanı , yaptığı yazılı açıklamada, sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

    Transferin camiaya hayırlı olmasını dileyen Bozbağ, yeni sezon için kadro çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

    Yeşil-beyazlıların renklerine bağladığı 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 2. Lig ekiplerinden Sancaktepe Belediyespor'da forma giymişti.

    1. 21.7.2018 09:27
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