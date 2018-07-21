Adanaspor’da iki transfer birden – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    ’da iki transfer birden

    <a href="/index/adanaspor?id=d3abae23-83c7-40ca-867f-319d0e5947e5" class="" rel="tag">Adanaspor</a>’da iki transfer birden

    , kadrosuna santrafor Feczesin ile kanat oyuncusu Bumba’yı kattı. Oyuncular pazartesi günü kulüple ilk antrenmanlarına çıkacak.

    Turuncu-beyazlı takım, 31 yaşındaki santrafor oyuncusu Robert Feczesin ve 24 yaşındaki kanat oyuncusu Claudiu Bumba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkanı ile 'da bir araya gelen futbolcular, kendilerini turuncu-beyezlı renklere bağlayan imzayı attılar.

    Futbolcular imza töreninden kısa bir süre kampa katıldı. Pazartesi ise Bumba ile Feczesin takımla ilk antrenmanlarına çıkacak.


    1. 21.7.2018 10:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’da iki transfer birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN