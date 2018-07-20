Elazığ’da umutlu bekleyiş
Zor günler geçiren Elazığ'da teknik direktör Orhan Kaynak, güzel haberler bekliyor.
Zor günler geçiren Elazığ'da teknik direktör Orhan Kaynak, güzel haberler bekliyor. Erzurum Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken'de kamp yaptıklarını hatırlatan Kaynak, "Elazığ'dan gelecek güzel haberlerle eskisinden daha iyi olacağız" dedi.
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