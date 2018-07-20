Elazığ’da umutlu bekleyiş – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    ’da umutlu bekleyiş

    Elazığ’da umutlu bekleyiş

    Zor günler geçiren 'da , güzel haberler bekliyor.

    Zor günler geçiren 'da , güzel haberler bekliyor. Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken'de kamp yaptıklarını hatırlatan Kaynak, "Elazığ'dan gelecek güzel haberlerle eskisinden daha iyi olacağız" dedi.

    1. 20.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Elazığ’da umutlu bekleyiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN