İstanbul Barış’ı kaptı – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Barış’ı kaptı

    İstanbul Barış’ı kaptı
    Spor Toto 1. Lig takımı , 'yü renklerine kattı. Birçok takımın listesinde yer alan 26 yaşındaki orta saha, sarı-siyahlılarla her konuda anlaştı. Tecrübeli futbolcunun 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
    1. 19.7.2018
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