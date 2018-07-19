Altay geri sayımda – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    geri sayımda

    <a href="/index/altay?id=e6f757e5-c6c7-470f-92d7-6a4c0b194673" class="" rel="tag">Altay</a> geri sayımda
    1. Lig'in yeni takımı 'dan açıklaması... Sportif direktör Özden Töraydın, gündemlerinde olmadığını belirtip, "Yeni oyuncular kısa sürede takıma uyum sağladı. Artık ligin başlamasını bekliyoruz" dedi.
    1. 19.7.2018
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