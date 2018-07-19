Es Es coştu – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Es Es coştu

    Es Es coştu

    Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, müjdeyi verdi: Sissoko ve Tanese ile anlaştık.

    Yeni sezona hedefiyle başlayacak olan Eskişehirspor, güçlü ve alternatifli bir kadro için düğmeye bastı. Kırmızı-siyahlıların sportif direktörü İzzet Erdoğan da, dün transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, bir süredir görüşme halinde oldukları eski futbolcuları İbrahim Sissoko ile Cristian Tanase ile anlaştıklarını ifade etti.

    ERDOĞAN UMUT SAÇTI
    Anlaştıkları oyuncuların peşinatı ile ilgili sıkıntı yaşamadıklarını da kaydeden Erdoğan, "Şu anda transferimiz açık. İlk hafta maçından önce transferlerimiz yüzde 90 bitecek" diye konuştu. Bu arada 31 yaşındaki orta saha Tanase geçtiğimiz sezonu Rumen ekibi Steau Bükreş'te, 26 yaşındaki orta saha Sissoko ise Kıbrıs Rum Kesimi takımı Doxa'da tamamladı.
    1. 19.7.2018
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