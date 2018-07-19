Es Es coştu
Eskişehirspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, müjdeyi verdi: Sissoko ve Tanese ile anlaştık.
ERDOĞAN UMUT SAÇTI
Anlaştıkları oyuncuların peşinatı ile ilgili sıkıntı yaşamadıklarını da kaydeden Erdoğan, "Şu anda transferimiz açık. İlk hafta maçından önce transferlerimiz yüzde 90 bitecek" diye konuştu. Bu arada 31 yaşındaki orta saha Tanase geçtiğimiz sezonu Rumen ekibi Steau Bükreş'te, 26 yaşındaki orta saha Sissoko ise Kıbrıs Rum Kesimi takımı Doxa'da tamamladı.
- 19.7.2018
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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