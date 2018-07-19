Dauda Giresunspor’da – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Dauda Giresunspor’da
    Geçtiğimiz yıl hedefine ulaşamayan , yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Daha önce 9 futbolcuyu kadrosuna katan temsilcisi, dün de Abiola Adedeji 'ya imza attırdı. İki sezondur Yunan takımı Atromitos'ta forma giyen 30 yaşındaki asıllı İsveçli golcü futbolcu, bir yıllık sözleşmeye imza attı.
    1. 19.7.2018
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