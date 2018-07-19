Adanaspor’da yoğun tempo – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    ’da yoğun tempo

    Adanaspor’da yoğun tempo
    parolasıyla sezon hazırlıklarını sürdüren , çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Teknik direktör yönetiminde çalışan turuncu-beyazlılar, günü çift idmanla tamamladı. Bu arada Toros Kaplanları, bugün 17.00'de ile hazırlık maçı oynayacak.
    1. 19.7.2018
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